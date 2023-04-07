«Манчестер Юнайтед» приготовил долгосрочный контракт для Пельистри

«Манчестер Юнайтед» запланировал продление контракта вингера Факундо Пельистри.

Будущее 21-летнего футболиста вызывало некоторые вопросы, поскольку тот довольно редко попадает в основной состав «красных дьяволов». По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Манчестер Юнайтед» твёрдо намерено предложить уругвайцу новый контракт. Ожидается, что уже в этом месяце стороны проведут переговоры. Тен Хаг доволен развитием игрока и считает, что он заслуживает новый долгосрочный договор.

Действующее соглашение Факундо Пельистри рассчитано до 2025 года. В его активе всего восемь матчей за первую команду «Юнайтед».