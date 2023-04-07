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«Манчестер Юнайтед» приготовил долгосрочный контракт для Пельистри

07 Апреля 2023 • 21:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
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Через 16 ч. 11 мин.

«Манчестер Юнайтед» запланировал продление контракта вингера Факундо Пельистри.

Будущее 21-летнего футболиста вызывало некоторые вопросы, поскольку тот довольно редко попадает в основной состав «красных дьяволов». По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Манчестер Юнайтед» твёрдо намерено предложить уругвайцу новый контракт. Ожидается, что уже в этом месяце стороны проведут переговоры. Тен Хаг доволен развитием игрока и считает, что он заслуживает новый долгосрочный договор.

Действующее соглашение Факундо Пельистри рассчитано до 2025 года. В его активе всего восемь матчей за первую команду «Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЭВЕРТОН
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