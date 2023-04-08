Вулверхэмптон - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Представители нижней половины таблицы чемпионата Англии, «Вулверхэмптон» и «Челси», в 30-м туре попытаются добиться первой для себя победы за месяц. Хозяева поля будут мотивированы тем, что зона вылета всего в одном очке, а вот «синие» еще сохраняют шанс на еврокубки, если начнут побеждать под началом Фрэнка Лэмпарда, который только-только возглавил свою бывшую команду.

В 17:00 смотрим матч на «Сетанта Спортс Казахстан», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.