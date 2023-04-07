Ковачич: «Лэмпард чётко представляет, каким хочет видеть «Челси»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич рассказал, что думает о назначении Фрэнка Лэмпарда временным главным тренером команды.

Английский специалист заменил недавно уволенного Грэма Поттера, подписав контракт до конца сезона.

«Лэмпард пришёл с уверенностью в себе и спокойствием. Он чётко представляет, чего ждёт от команды. Пока трудно сказать, что именно изменится, но в ближайшие дни мы увидим, как будут проходить тренировки и матчи при нём. Впереди важнейшие встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов. У нас есть возможность хорошо завершить сезон – нужно воспользоваться ею», – заявил в интервью Sky Ковачич.