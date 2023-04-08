Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Манчестер Юнайтед - Эвертон: где смотреть прямую трансляцию онлайн

08 Апреля 2023 • 02:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1 1.47 X 4.40 2 7.20
Через 11 ч. 28 мин.

В 30-м туре АПЛ «МЮ» сыграет против «Эвертона». Если «красные дьяволы» ведут борьбу за третье место и почти не теряют очки, то у соперника позиция на грани зоны вылета. При этом «ириски» могут жаловаться на календарь с обилием матчей против топ-соперников. С другой стороны, в них ливерпульцы выглядят неплохо, за последний месяц обыграв «Арсенал» и поделив очки с «Челси» и «Тоттенхэмом».

Конечно, «МЮ» - безусловный фаворит, а сможет ли он победить, смотрим в 14:30 на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.04.23 в 14:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
1.47 4.60 6.80
Видео
08.04.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
4.00 3.55 1.97
Видео
08.04.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
2.70 3.40 2.70
Видео
08.04.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
2.18 3.50 3.35
Видео
08.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
3.15 3.45 2.31
Видео
08.04.23 в 17:00
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
1.83 3.75 4.40
Видео
08.04.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.78 3.85 4.60
Видео
08.04.23 в 19:30
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити Манчестер Сити
10.00 5.60 1.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
02:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Лавиа – отличный игрок, мы хотели оставить его в «Манчестер Сити»
02:00 · Англия. Премьер-лига
Агент Амрабата: «В январе у нас было предложение от «Манчестер Юнайтед»
01:57 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» заинтересован в приглашении Зиеша
01:50 · Англия. Премьер-лига
«Бешикташ» всё-таки смог избавиться от Алли - англичанина вернут в «Эвертон»
01:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, чем Эриксен полезен для «Манчестер Юнайтед»
01:32 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Футбол - он как наркотик»
01:26 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон: «Важные игроки уходят, но амбиции «Манчестер Сити» остаются прежними»
01:25 · Англия. Чемпионшип
Владелец «Бёрнли»: «Венсан проделал невероятную работу»
01:17 · Англия. Чемпионшип
Компани: «Мы не ожидали так быстро»
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» под руководством Компани установил рекорд Чемпионшипа
00:42 · Англия. Чемпионшип
«Бёрнли» вышел в АПЛ, обыграв в гостевом матче «Мидлсбро»
00:35 · Англия. Премьер-лига
Артета поделился мыслями о работе Клоппа
07 Апреля
23:52 · Англия. Премьер-лига
«Тренируется каждый божий день»: Артета рассказал, почему Джака стал много забивать
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл альтернативу Гвардиолу
23:26 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард имеет шансы стать постоянным тренером «Челси»
Все новости
Рекомендуем