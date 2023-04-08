Манчестер Юнайтед - Эвертон: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 30-м туре АПЛ «МЮ» сыграет против «Эвертона». Если «красные дьяволы» ведут борьбу за третье место и почти не теряют очки, то у соперника позиция на грани зоны вылета. При этом «ириски» могут жаловаться на календарь с обилием матчей против топ-соперников. С другой стороны, в них ливерпульцы выглядят неплохо, за последний месяц обыграв «Арсенал» и поделив очки с «Челси» и «Тоттенхэмом».

Конечно, «МЮ» - безусловный фаворит, а сможет ли он победить, смотрим в 14:30 на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.