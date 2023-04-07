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Гвардиола готов поужинать с Лэмпардом, но позже

07 Апреля 2023 • 17:20 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, не планирует ли он пригласить Фрэнка Лэмпарда на ужин.

Как известно, на днях Лэмпард вернулся на должность главного тренера «Челси». Молодой специалист будет работать с командой до конца нынешнего сезона.

«Ужин? Нет. Мы были на связи, когда он работал в «Эвертоне», но я почти уверен, что сейчас он будет занят. Может, в конце сезона…» - сказал Гвардиола журналистам.

«Хорошо, что у него есть ещё один шанс в клубе, который он любит. Это новый вызов для него», - добавил испанец.

Напомним, что в конце прошлой недели «Челси» отправил в отставку Грэма Поттера.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Фрэнк Лэмпард Хосеп Гвардиола
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