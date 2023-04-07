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Александр Мостовой: «В назначении Лэмпарда ничего страшного нет, страшно было, когда Поттер попал в «Челси» эксклюзив

07 Апреля 2023 • 18:05 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
1 4.30 X 3.50 2 1.90
Через 21 ч. 59 мин.

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «Челси».

«Считаю абсолютно нормальным это возвращение. Лэмпард своей игрой за «Челси» заслужил быть его главным тренером. Он выдающийся футболист, так что ничего страшного нет. Страшно было, когда Поттер попал в «Челси». Правильно сделали, что назначили Лэмпарда.

Почему не получилось у Поттера? Ну а как у него бы получилось? «Брайтон» - это одно. А «Челси» - совсем другое. Поттер когда увидел название «Челси», он, наверное, испугался. Для него уже счастье возглавить такой клуб. Думаю, он ещё и денег заработал после увольнения», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Александр Мостовой Грэм Поттер
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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