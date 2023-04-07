Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен будет в заявке «Манчестер Юнайтед» на матч против «Эвертона»

07 Апреля 2023 • 16:24 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1 1.50 X 4.30 2 6.50
Через 21 ч. 12 мин.

Датский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен вернётся в состав «красных дьяволов» на матч против «Эвертона».

По информации журналиста Криса Уилера, наставник «манкунианцев» Эрик тен Хаг подтвердил, что плеймейкер будет в составе «Манчестер Юнайтед» впервые более чем за два месяца во встрече против «ирисок» после восстановления от травмы лодыжки. Также сообщается, что левый защитник «МЮ» Люк Шоу не сможет принять участие в поединке.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кристиан Эриксен провёл 31 матч в футболке «Манчестер Юнайтед», забив два гола при девяти результативных передачах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.04.23 в 14:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
1.47 4.60 6.80
Видео
08.04.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
4.00 3.55 1.97
Видео
08.04.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
2.70 3.40 2.70
Видео
08.04.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
2.18 3.50 3.35
Видео
08.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
3.15 3.45 2.31
Видео
08.04.23 в 17:00
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
1.83 3.75 4.40
Видео
08.04.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.78 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
16:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил, почему его никогда не увольняли 1
16:45 · Англия. Премьер-лига
Тренер никак не повлияет на уход Тилеманса из «Лестера»
16:26 · Англия. Премьер-лига
Холанн готов выйти на поле в ближайшем матче
16:24 · Англия. Премьер-лига
Эриксен будет в заявке «Манчестер Юнайтед» на матч против «Эвертона»
15:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о матче с «Арсеналом»: «У меня очень хорошее предчувствие перед игрой»
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» планирует арендовать Канселу
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в курсе о большом интересе к Кристенсену со стороны клубов АПЛ
14:50 · Англия. Премьер-лига
Хиддинк советует «Челси» рассмотреть Лэмпарда как постоянного тренера
14:16 · Англия. Премьер-лига
Девушка Пике могла изменить ему… с Гвардиолой 3
14:00 · Англия. Премьер-лига
Ковачич может сменить «Челси» на итальянский топ-клуб
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться игроком «Ювентуса»
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассмотрит кандидатуру Анчелотти, если итальянец покинет «Реал»
13:17 · Англия. Премьер-лига
Родриго не сыграет с «Вильярреалом», но должен восстановиться к «Челси»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Чупо-Мотинг под сомнением на первый матч с «Манчестер Сити»
12:35 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Хорошо, что Лэмпард вернулся»
Все новости
Рекомендуем