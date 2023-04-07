Эриксен будет в заявке «Манчестер Юнайтед» на матч против «Эвертона»

Датский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен вернётся в состав «красных дьяволов» на матч против «Эвертона».

По информации журналиста Криса Уилера, наставник «манкунианцев» Эрик тен Хаг подтвердил, что плеймейкер будет в составе «Манчестер Юнайтед» впервые более чем за два месяца во встрече против «ирисок» после восстановления от травмы лодыжки. Также сообщается, что левый защитник «МЮ» Люк Шоу не сможет принять участие в поединке.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кристиан Эриксен провёл 31 матч в футболке «Манчестер Юнайтед», забив два гола при девяти результативных передачах.