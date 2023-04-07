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«Барселона» планирует арендовать Канселу

07 Апреля 2023 • 15:39 Комментировать

Будущее Жоау Канселу остаётся туманным. Появлялась информация о том, что «Бавария» не собирается выкупать португальца у «Манчестер Сити» по завершению сезона. «Горожанам» Канселу тоже особенно не нужен, по крайней мере сейчас, пока команду тренирует Хосеп Гвардиола (поговаривали, что у испанского тренера возник конфликт с португальским игроком).

Канселу слухи стали связывать с «Барселоной». При этом каталонский клуб может не купить Жоау, а взять его в аренду. Об этом рассказывает испанский Sport.

28-летний Жоау Канселу оценивается специалистами портала transfermarkt в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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