«Барселона» в курсе о большом интересе к Кристенсену со стороны клубов АПЛ

Каталонская «Барселона» может продать своего центрального защитника Андреаса Кристенсена ближайшим летом. Датчанин может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал в составе лондонского «Челси».

Как сообщает издание Sport, Кристенсен может покинуть «Барселону», так как руководство клуба хочет компенсировать деньги, потраченные на трансфер Рафиньи Диаса. Андреас очень нравится руководству, но его продажа может быть вынужденной мерой для решения финансовых проблем.

Руководство «Барселоны» в целом уверено, что команда в следующем сезоне будет гораздо сильнее, даже несмотря на потенциальный уход Кристенсена летом. Вырученные деньги могут помочь «сине-гранатовым» пригласить нескольких футболистов, включая Лионеля Месси.