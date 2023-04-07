Хиддинк советует «Челси» рассмотреть Лэмпарда как постоянного тренера

Бывший тренер «Челси» Гус Хиддинк высказался о назначении Фрэнка Лэмпарда временным рулевым команды.

«Честно говоря, я бы хотел, чтобы его рассматривали не просто как временного тренера. Было бы хорошо, если бы он был уверен в возможности продолжить проект в следующем сезоне. Он знает клуб как никто другой, и важно сохранять преемственность. Как и любому другому, Лэмпарду понадобится время. «Челси» вложил много денег, но теперь команде нужно адаптироваться к идеям.

Мне очень нравится Лэмпард. Надеюсь, он вытащит «Челси» из этого положения и вернёт туда, где они заслуживают быть», - сказал Хиддинк The Telegraph.

Сейчас «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.