После увольнения Грэма Поттера «Челси» назначил Фрэнка Лэмпарда временным рулевым – он будет работать с командой до конца сезона. В настоящий момент «пенсионеры» ищут постоянного тренера, который примет команду летом.

Как сообщает ESPN, в списке «Челси» находятся четыре звёздных тренера. Это Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике, Маурисио Почеттино и Карло Анчелотти. При этом отмечается, что это не полный список кандидатов, которых будут рассматривать лондонцы.

Напомним, что на неделе Луис Энрике был замечен в Лондоне. При этом испанский специалист не стал отвечать на вопрос, а лишь отшутился.

«Челси» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.