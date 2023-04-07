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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре звёздных тренера – на радаре «Челси» слухи

07 Апреля 2023 • 14:28 Комментировать (1)

После увольнения Грэма Поттера «Челси» назначил Фрэнка Лэмпарда временным рулевым – он будет работать с командой до конца сезона. В настоящий момент «пенсионеры» ищут постоянного тренера, который примет команду летом.

Как сообщает ESPN, в списке «Челси» находятся четыре звёздных тренера. Это Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике, Маурисио Почеттино и Карло Анчелотти. При этом отмечается, что это не полный список кандидатов, которых будут рассматривать лондонцы.

Напомним, что на неделе Луис Энрике был замечен в Лондоне. При этом испанский специалист не стал отвечать на вопрос, а лишь отшутился.

«Челси» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Карло Анчелотти Маурисио Почеттино Луис Энрике Юлиан Нагельсманн
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Misha_diablo_football
07 Апреля 2023 в 14:59
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