Девушка Пике могла изменить ему… с Гвардиолой

Личная жизнь Херарда Пике продолжает обсуждаться в прессе. Многое было сказано о разводе экс-футболиста «Барселоны» с известной певицей Шакирой. Теперь же просочилась куда более пикантная информация.

Как сообщает испанское издание Sport, новая девушка Пике Клара Чиа могла изменить ему. Так, у Клары могли быть тайные отношения с нынешним рулевым «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Поговаривают, что испанский тренер знает 24-летнюю Чиа, ведь его дети ходили в ту же школу, что и она.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Команда сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.