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Ковачич может сменить «Челси» на итальянский топ-клуб

07 Апреля 2023 • 14:00 Комментировать

Полузащитник сборной Хорватии и лондонского «Челси» Матео Ковачич пользуется спросом в чемпионате Италии. По сведениям журналистов Todofichajes, в подписании 28-летнего игрока заинтересован миланский «Интер».

«Нерадзурри» предпримут попытку подписать Ковачича в летнее межсезонье. Сумма потенциальной сделки может составить порядка 40 миллионов евро.

За «пенсионеров» Матео выступает с 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел 21 матч, забил гол и сделал результативную передачу. Трудовой договор хорвата с лондонским топ-клубом рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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