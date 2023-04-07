«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться игроком «Ювентуса»

«Манчестер Юнайтед» занимается поиском нового вратаря на случай, если испанец Давид де Хеа покинет команду по завершении нынешнего сезона.

Как информирует портал Goal.com, манкунианцы проявляют заинтересованность в трансфере голкипера сборной Польши и туринского «Ювентуса» Войцеха Щесны. Поляк уже имеет опыт выступлений в Англии – он защищал ворота лондонского «Арсенала».

Срок действующего контракта Щесны со «старой синьорой» рассчитан до середины 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А 32-летний вратарь сыграл 20 матчей, в которых пропустил 16 мячей.