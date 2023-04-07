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«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться игроком «Ювентуса»

07 Апреля 2023 • 13:47 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» занимается поиском нового вратаря на случай, если испанец Давид де Хеа покинет команду по завершении нынешнего сезона.

Как информирует портал Goal.com, манкунианцы проявляют заинтересованность в трансфере голкипера сборной Польши и туринского «Ювентуса» Войцеха Щесны. Поляк уже имеет опыт выступлений в Англии – он защищал ворота лондонского «Арсенала».

Срок действующего контракта Щесны со «старой синьорой» рассчитан до середины 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А 32-летний вратарь сыграл 20 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Войцех Щесны трансферы футбола - лето 2023
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