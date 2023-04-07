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«Челси» рассмотрит кандидатуру Анчелотти, если итальянец покинет «Реал»

07 Апреля 2023 • 13:20 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
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08.04 17:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может стать новым тренером «Челси», если покинет свою команду в конце сезона. Напомним, итальянца могут уволить, если он не выиграет хотя бы один крупный трофей в нынешней кампании.

По информации от журналиста Марка Огдена, «Челси» обязательно рассмотрит кандидатуру Анчелотти, если итальянец потеряет свою работу в «Реале». Напомним, на Карло также претендует сборная Бразилии, которая уже несколько недель гонится за специалистом.

Анчелотти уже возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Англии. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сразится как раз с «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карло Анчелотти
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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