«Челси» рассмотрит кандидатуру Анчелотти, если итальянец покинет «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может стать новым тренером «Челси», если покинет свою команду в конце сезона. Напомним, итальянца могут уволить, если он не выиграет хотя бы один крупный трофей в нынешней кампании.

По информации от журналиста Марка Огдена, «Челси» обязательно рассмотрит кандидатуру Анчелотти, если итальянец потеряет свою работу в «Реале». Напомним, на Карло также претендует сборная Бразилии, которая уже несколько недель гонится за специалистом.

Анчелотти уже возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Англии. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сразится как раз с «Челси».