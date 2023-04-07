«Манчестер Юнайтед» может продать двух игроков «Интеру»

Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Согласно данным Inter Live, ряды миланского «Интера» могут пополнить защитник Виктор Линделоф и нападающий Антони Марсьяль.

«Красные дьяволы» готовы к продаже. Английский гранд хочет выручить за них суммарно 35 миллионов евро. Если стороны договорятся, то сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

В текущем сезон Английской премьер-лиги Линделоф принял участие в 11 матчах. В свою очередь Марсьяль сыграл такое же количество поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча (один – с пенальти) и две голевые передачи.