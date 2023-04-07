Хаверц высказался о трансфере в «Баварию»

Атакующий полузащитник Кай Хаверц, выступающий за лондонский «Челси», отреагировал на информацию об интересе со стороны нового главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

«У меня на руках двухлетний контракт с «Челси». Я не хочу переходить каждые два-три года в другой клуб. Мне достаточно комфортно в Лондоне. Мне нравится «Челси» и его болельщики», - передает слова немецкого футболиста портал Goal.com.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 23-летний футболист принял участие в 28 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей (один – с пенальти) и одну голевую передачу.