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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хаверц высказался о трансфере в «Баварию»

07 Апреля 2023 • 08:57 Комментировать

Атакующий полузащитник Кай Хаверц, выступающий за лондонский «Челси», отреагировал на информацию об интересе со стороны нового главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

«У меня на руках двухлетний контракт с «Челси». Я не хочу переходить каждые два-три года в другой клуб. Мне достаточно комфортно в Лондоне. Мне нравится «Челси» и его болельщики», - передает слова немецкого футболиста портал Goal.com.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 23-летний футболист принял участие в 28 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей (один – с пенальти) и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Кай Хаверц
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