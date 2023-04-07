Эдуардо назвал самую большую звезду «Арсенала»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуардо высказался о нынешней команде «канониров».

«Сейчас самая большая звезда «Арсенала» - это команда. Этот клуб не создан для суперзвезд. Последней из них был Обамеянг, с которым ничего не получилось. «Канониры» не полагаются на нескольких игроков, Артета заставил их работать как команда. Это тяжелая работа и единство в раздевалке», - передает слова Эдуардо портал Goal.com.

После 29 туров Английской премьер-лиги «Арсенал» набрал 72 балла и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Артеты опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на восемь очков.Эдуардо