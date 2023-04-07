«Арсенал» положил глаз на полузащитника «Айнтрахта»

Лондонский «Арсенал» очень активен на трансферном рынке, и очередной игрок, который попал в сферу интересов потенциального чемпиона Англии - это 26-летний Джибриль Соу из «Айнтрахта». Уже летом он может перебраться в Лондон, сообщает английское издание The Mirror.

Швейцарский игрок сенегальского происхождения выступает за свой нынешний клуб с 2019 года. Ранее он успел поиграть за вторую команду «Цюриха», менхенгладбахскую «Боруссию» и «Янг Бойз». С 2018 года Соу привлекается к выступлениям за взрослую сборную Швейцарии, в составе которой на настоящий момент сыграл уже 36 матчей.