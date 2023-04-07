Пети: «Зидана не будет в АПЛ, он не знает английский язык»

Бывший чемпион мира Эммануэль Пети, долгое время выступавший в английской Премьер-лиге, уверен в том, что Зинедина Зидана там в качестве тренера мы не увидим - он заведомо исключает такие варианты, так как не знает английский язык, утверждает Пети, выступавший в одной команде с Зиданом на ЧМ-1998 и даже забивший в финале бразильцам третий мяч. А первые два, как известно, тогда забил именно «Зизу».

- Нет, в Англию он не поедет. Это точно. Причина проста - он не знает язык. А я знаю Зидана много лет. Для него это очень важный аспект. Он очень не любит, когда его слова кто-то переводит, - цитирует слова Пети Daily Mail.