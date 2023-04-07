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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пети: «Зидана не будет в АПЛ, он не знает английский язык»

07 Апреля 2023 • 07:54 Комментировать (1)

Бывший чемпион мира Эммануэль Пети, долгое время выступавший в английской Премьер-лиге, уверен в том, что Зинедина Зидана там в качестве тренера мы не увидим - он заведомо исключает такие варианты, так как не знает английский язык, утверждает Пети, выступавший в одной команде с Зиданом на ЧМ-1998 и даже забивший в финале бразильцам третий мяч. А первые два, как известно, тогда забил именно «Зизу».

- Нет, в Англию он не поедет. Это точно. Причина проста - он не знает язык. А я знаю Зидана много лет. Для него это очень важный аспект. Он очень не любит, когда его слова кто-то переводит, - цитирует слова Пети Daily Mail. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан Эммануэль Пети
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Апреля 2023 в 08:07
ай
- зизу вы знаете как по-аглицки - гаспода я не ел 6 дней
- щас.. месье.. ай )) хэвнот итин дуренг эн-дэн-три-фор.. секс дэйс..
- патянет.. вы приняты на работу.. пасудамойкай.. А-ха-ха-ха! )))
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