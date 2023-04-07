«Челси» нацелился на Гонсалу Рамуша

Нападающий португальской «Бенфики» Гонсалу Рамуш, блестяще проявивший себя на последнем катарском чемпионате мира, где португальцы дошли до четвертьфинала, заинтересовал многие ведущие клубы Европы.

И в их число теперь вошел и «Челси» - там намерены летом сделать попытку приобрести его, утверждает Football Insider. Финансовые подробности гипотетической сделки не сообщаются, но лондонский клуб, как известно, не скупится на приобретения.

Напомним, что на следующей неделе и «Бенфика», и «Челси» сразятся в своих первых четвертьфинальных матчах в рамках Лиги чемпионов, но пересечься друг с другом по сетке турнира они смогут только к финалу.