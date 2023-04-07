«Челси» умудрился превзойти себя: Почему назначение Лэмпарда выглядит удивительно

Фрэнк Лэмпард вернулся в «Челси» в качестве главного тренера. До конца сезона он будет руководить командой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом решении.

Нынешний сезон «Челси» всё больше выглядит методичкой, как нельзя руководить футбольным топ-клубом. Лондонцы умудряются каждый новый день удивлять всех своими поступками. Увольнение Грэма Поттера, которому не дали времени на реализацию своих планов, выглядело странным, но ещё более удивительным стало приглашение на его место Фрэнка Лэмпарда.

Конечно, речь идёт о временном решении. Лэмпард будет работать в «Челси» до завершения сезона, когда его сменит другой наставник. Однако сразу же хочется задать простой вопрос: чем Лэмпард лучше Поттера в качестве тренера до конца сезона? В чём смысл этой рокировки?

Смена тренера по задумке руководства должна принести «Челси» какие-то результаты. В эпоху Романа Абрамовича лондонцы регулярно меняли тренеров, причём по ходу сезона, и это было успешно. Авраам Грант умудрился дойти до финала Лиги чемпионов, Роберто ди Маттео и Томас Тухель её выиграли, а Рафаэль Бенитес победил в Лиге Европы. Гус Хиддинк, который несколько раз был временщиком, тоже разок едва не дошёл до решающего матча еврокубка. Если смотреть на этот список, то все наставники, кроме ди Маттео, обладали солидным опытом. Что касается итальянца, то он-то скорее был назначен как просто человек из штаба уволенного Андре Виллаш-Боаша.

«Челси» же в эпоху Боэли решил пригласить Лэмпарда. Абсолютно непонятно, почему он должен на коротком отрезке сделать «Челси» сильнее. В конце концов тут не сработает даже история, что тренер недавно работал в команде. С момента его ухода в «Челси» поменялось почти всё. Более того, если сравнивать Лэмпарда и Поттера, то ещё большой вопрос, кто из них сильнее как тренер. В конце концов «Брайтон» играл намного лучше «Эвертона», если вспоминать бывшие клубы обоих наставников.

В сухом остатке получается следующее. «Челси» хочет нового сильного тренера назначить лишь летом. До этого момента лондонцы будут платить сразу двум наставникам – и Поттеру с его штабом, и пришедшему Лэмпарду с его ассистентами. «Синие» денег, конечно, не считают, но увеличивать зарплатную ведомость тоже кажется весьма странным. Причём у «Челси» в любом случае во главе команды стоит тренер, который непохож на того, кто может добиться серьёзного результата. При этом надо понимать, что в топ-4 «синие» в любом случае не пробьются, а в Лиге чемпионов они будут соперничать с «Реалом», а в случае успеха попадут на победителя пары «Манчестер Сити» – «Бавария». Даже интересно, какую перед Лэмпардом поставили задачу на оставшуюся часть сезона.

Пожалуй, в приглашении этого специалиста может быть только одна логика. Когда клуб приглашает легенду, то это воодушевляет болельщиков. Когда Лэмпард в первый раз возглавил «Челси», этот эффект был. Тогда поклонники «синих» были рады возвращению своего кумира. Это помогало Лэмпарду безнаказанно допускать ошибки, а «Челси» спокойно пережил сезон без трансферов. Однако сейчас ситуация несколько иная. Во-первых, болельщики помнят не слишком успешного Лэмпарда в «Челси». Они точно видели, как тренер неудачно работал в «Эвертоне» в этом сезоне. В этой ситуации вряд ли даже «свой» обрадует фанатов «Челси».

С таким же успехом Боэли может летом вернуть в «Челси» Жозе Моуринью, а спустя пару месяцев его уволить и назначить кого-то ещё. Нынешний собственник «Челси» по итогам первого года владения клубом будет иметь опыт работы уже с четырьмя тренерами, что тянет на мировой рекорд. «Челси» же выглядит всё более жалко.

Роман Андреев