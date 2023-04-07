Тен Хаг планирует оставить Забитцера в «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует оставить в команде австрийского полузащитника Марселя Забитцера на будущий сезон, об этом пишет 90min. Тренер уже заявил о своём желании менеджменту манчестерского клуба.

Напомним, что австриец является игроком «красных дьяволов» лишь в рамках арендного соглашения, а оно подойдёт к концу уже в завершении сезона текущего. Права на 29-летнего полузащитника принадлежат мюнхенской «Баварии».

Ранее мы сообщали, что «Бавария» не прочь продать Забитцера, однако для этого мюнхенцам будет необходимо хорошее предложение.

В текущем сезоне на счету австрийца всего один гол за «Манчестер Юнайтед».