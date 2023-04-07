Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен вернуть в состав «синих» Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонец, напомним, почти не играл при недавно уволенном Грэме Поттере – при нём он сыграл на поле во всех турнирах чуть больше сотни минут. Информацией об этом делится Sport.es.

Напомним, что Лэмпард стал днём 6 апреля «временным тренером» «Челси». Притом, что по ходу сезона легендарного полузащитника «синих» увольняли из «Эвертона».

Обамеянг пополнил «Челси» в конце летнего трансферного окна 2022 года, но на данный момент у знаменитого габонца всего лишь три гола и один ассист за лондонский клуб во всех официальных турнирах.

Обамеянг поставил «лайк» публикации об увольнении Поттера