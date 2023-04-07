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Лэмпард намерен вернуть в состав «Челси» Обамеянга слухи

07 Апреля 2023 • 00:19 Комментировать
Вулверхэмптон
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Челси
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08.04 17:00

Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен вернуть в состав «синих» Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонец, напомним, почти не играл при недавно уволенном Грэме Поттере – при нём он сыграл на поле во всех турнирах чуть больше сотни минут. Информацией об этом делится Sport.es.

Напомним, что Лэмпард стал днём 6 апреля «временным тренером» «Челси». Притом, что по ходу сезона легендарного полузащитника «синих» увольняли из «Эвертона».

Обамеянг пополнил «Челси» в конце летнего трансферного окна 2022 года, но на данный момент у знаменитого габонца всего лишь три гола и один ассист за лондонский клуб во всех официальных турнирах.

Обамеянг поставил «лайк» публикации об увольнении Поттера

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Пьер-Эмерик Обамеянг
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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