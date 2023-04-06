Журавель: «Приглашать Лэмпарда – новый уровень абсурда от «Челси»

Российский комментатор Тимур Журавель не оценил идею прихода в «Челси» Фрэнка Лэмпарда – бывшего и легендарного полузащитника «синих», у которого пока не получается быть успешным тренером.

«Приглашение Лэмпарда – это новый уровень абсурда от менеджмента Челси. Он показал, что пока просто не готов к серьёзной работе», - написал журналист в своём Telegram-канале.

Напомним, буквально пару месяцев назад Лэмпарда уволили из аутсайдера АПЛ – «Эвертона». «Ириски» с Лэмпардом продемонстрировали ужасную серию без побед в Премьер-лиге и увязли в зоне вылета.

«А если у Лэмпарда пойдёт, отказывать новому тренеру? Вообще не понимаю, как эта схема укладывается в менеджерских головах», - заключил Журавель.

Лэмпард вернулся в «Челси» на роль временного тренера