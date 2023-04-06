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Компани прокомментировал возвращение Лэмпарда в «Челси»

06 Апреля 2023 • 23:04 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
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08.04 17:00

Наставник английского «Бёрнли» Венсан Компани высказался о возвращении Фрэнка Лэмпарда на пост тренера лондонского «Челси».

«Я очень рад за него. Пусть эта работа продлится долго» — приводит слова бывшего капитана бельгийской национальной команды Sky Sports. По словам Компани, он не очень хорошо знаком с Лэмпардом, отметив, что хорошо наслышан о его работе и хорошем понимании футбола. Также Венсан рассказал, что о Фрэнке говорят как о добром человеке.

Напомним, что Лэмпард вернулся на тренерский пост «синих» после отставки Грэма Поттера, став четвёртым наставником «Челси» в нынешнем сезоне. Ранее экс-полузащитник сборной Англии руководил лондонцами с 2019 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Венсан Компани
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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