Компани прокомментировал возвращение Лэмпарда в «Челси»

Наставник английского «Бёрнли» Венсан Компани высказался о возвращении Фрэнка Лэмпарда на пост тренера лондонского «Челси».

«Я очень рад за него. Пусть эта работа продлится долго» — приводит слова бывшего капитана бельгийской национальной команды Sky Sports. По словам Компани, он не очень хорошо знаком с Лэмпардом, отметив, что хорошо наслышан о его работе и хорошем понимании футбола. Также Венсан рассказал, что о Фрэнке говорят как о добром человеке.

Напомним, что Лэмпард вернулся на тренерский пост «синих» после отставки Грэма Поттера, став четвёртым наставником «Челси» в нынешнем сезоне. Ранее экс-полузащитник сборной Англии руководил лондонцами с 2019 по 2021 год.