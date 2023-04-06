Эмилиано Мартинес назвал самого сложного соперника в карьере

Голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес признался, что Неймар был его сильнейшим соперником в карьере.

«Лучшим футболистом, против которого я играл, был Неймар. Просто молишься, чтобы у него был плохой день, а у твоих защитников – лучший в жизни», - рассказал аргентинец TNT Sports.

Правда, текущий сезон для Неймара завершился досрочно. Напомним, что бразилец не так давно травмировал своё слабое место – голеностоп. Игроку потребовалось оперативное вмешательство, а восстановление после операции затянется на несколько месяцев и состоится уже явно позже окончания сезона.

Эмилиано Мартинес не намерен покидать «Астон Виллу»