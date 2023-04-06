«Эвертон» отказался подписывать Мудрика прошлым летом, когда «ирисок» возглавлял Лэмпард

Ливерпульский «Эвертон» прошлым летом получил официальное предложение от донецкого «Шахтёра». «Горняки» предлагали «ирискам» свой ценный актив – вингера Михаила Мудрика. Для того, чтобы завершить сделку, «Эвертон» достаточно было перевести на счёт украинского клуба 30 млн евро.

Однако как пишет инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях, «Эвертон» предложение «Шахтёра» отклонил. Что примечательно, тогда команду из Ливерпуля возглавлял Фрэнк Лэмпард – новоиспечённый тренер «Челси», в котором с прошедшей зимы играет Мудрик и пока что очень неудачно. На данный момент у украинского вингера всего лишь один ассист во всех проведённых с февраля-месяца играх за «синих».