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«Эвертон» отказался подписывать Мудрика прошлым летом, когда «ирисок» возглавлял Лэмпард

06 Апреля 2023 • 21:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
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08.04 14:30

Ливерпульский «Эвертон» прошлым летом получил официальное предложение от донецкого «Шахтёра». «Горняки» предлагали «ирискам» свой ценный актив – вингера Михаила Мудрика. Для того, чтобы завершить сделку, «Эвертон» достаточно было перевести на счёт украинского клуба 30 млн евро.

Однако как пишет инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях, «Эвертон» предложение «Шахтёра» отклонил. Что примечательно, тогда команду из Ливерпуля возглавлял Фрэнк Лэмпард – новоиспечённый тренер «Челси», в котором с прошедшей зимы играет Мудрик и пока что очень неудачно. На данный момент у украинского вингера всего лишь один ассист во всех проведённых с февраля-месяца играх за «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Шахтёр Донецк Фрэнк Лэмпард Михаил Мудрик
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЭВЕРТОН
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