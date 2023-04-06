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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» оштрафовали

06 Апреля 2023 • 20:01 Комментировать

Футбольная ассоциация Англии наложила штраф на «Манчестер Юнайтед». Клуб должен выплатить 65 тысяч фунтов (примерно 74 тысячи евро) за поведение своих игроков в недавнем матче Кубка Англии против «Фулхэма». Речь идёт об эпизоде, когда футболисты «красных дьяволов» окружили арбитра и предъявляли ему претензии.

Напомним, что «МЮ» обыграл «Фулхэм» со счётом 3:1 на стадии четвертьфинала.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Эвертона». Команды сыграют в ближайшую субботу, 8 апреля. Сейчас «красные дьяволы» располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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