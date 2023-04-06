«Тоттенхэму» интересен чемпион мира

Полузащитник Родриго де Пауль может покинуть «Атлетико» в зимнее трансферное окно. Как сообщает портал Goal со ссылкой на InterLive, 28-летний аргентинец находится на радаре целого ряда клубов Премьер-лиги Англии. В этом списке находится и «Тоттенхэм».

Отмечается, что трансферная стоимость де Пауля может составить примерно 30 миллионов евро.

Родриго де Пауль в сезоне 2022/2023 провёл за «Атлетико» 28 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и четыре результативных паса на партнёров.

Напомним, что в декабре де Пауль стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.