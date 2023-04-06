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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэму» интересен чемпион мира

06 Апреля 2023 • 19:32 Комментировать

Полузащитник Родриго де Пауль может покинуть «Атлетико» в зимнее трансферное окно. Как сообщает портал Goal со ссылкой на InterLive, 28-летний аргентинец находится на радаре целого ряда клубов Премьер-лиги Англии. В этом списке находится и «Тоттенхэм».

Отмечается, что трансферная стоимость де Пауля может составить примерно 30 миллионов евро.

Родриго де Пауль в сезоне 2022/2023 провёл за «Атлетико» 28 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и четыре результативных паса на партнёров.

Напомним, что в декабре де Пауль стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Родриго де Пауль трансферы футбола - лето 2023
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