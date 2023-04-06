«Челси» лидирует в гонке за Мамардашвили – грузина можно выкупить за 100 млн евро

Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили находится на радарах многих европейских грандов. Как сообщает Cope, фаворитом в гонке за 22-летним грузином является «Челси».

Ранее в прессе появилась информация о том, что представители Мамардашвили уже контактировали с «Челси».

В действующем контракте Георгия Мамардашвили с «Валенсией» прописана опция выкупа за 100 миллионов евро. Разумеется, любой потенциальный покупатель не станет платить за грузина эту сумму, а будет пытаться договориться.

В сезоне 2022/2023 Мамардашвили провёл 31 официальный матч, в которых пропустил 36 голов.