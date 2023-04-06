Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения «Ливерпулю»

Футбольная ассоциация Англии объявила о выдвинутых обвинениях в адрес «Ливерпуля». Связано это с эпизодом, когда футболисты команды окружили арбитра на 34-й минуте матча против «Манчестер Сити», проходившего на прошлых выходных.

Речь идёт о моменте, когда игроки «Ливерпуля» требовали у рефери второй жёлтой карточки для Родри за срыв атаки.

«Ливерпуль» должен ответить на эти обвинения до 12 апреля. Вероятно, клуб может быть оштрафован.

Напомним, что «Ливерпуль» проиграл в гостях у «Манчестер Сити» со счётом 1:4, хотя забил первым.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.