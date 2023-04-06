Лэмпард – о матчах с «Реалом»: «Я не наивен, знаю, с какой командой нам предстоит сыграть»

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, команды встречались в предыдущих двух розыгрышах турнира. В сезоне-2020/21 победителем из противостояния вышел «Челси», а год спустя – «Реал».

«Я не наивен, знаю, с какой командой нам предстоит сыграть. «Реал» – огромный клуб и действующий победитель Лиги чемпионов. Я буду выполнять свою работу шаг за шагом. Не терпится снова сразиться в таком турнире. Рад что у меня будет возможность вывести команду на матчи высочайшего уровня», – цитирует Лэмпарда журналист Низара Кинселла.