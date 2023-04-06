Лэмпард – о возвращении в «Челси»: «Это мой клуб, решение далось мне легко»

Новый тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после возвращения в команду. Напомним, англичанин будет занимать свою должность до конца нынешнего сезона, после чего «синих» возглавит постоянный тренер.

«Очень приятно вернуться. Для меня это было очень лёгкое решение, это мой клуб. Я очень рад получить ещё одну возможность и уверен в себе. У меня хорошее понимание состава, с которым я раньше работал», – цитирует Лэмпарда журналист Низар Кинселла.

Напомним, Лэмпард ранее возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год. После этого Фрэнк успел поработать в «Эвертоне», который спас от вылета в прошлом сезоне.