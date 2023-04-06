Владельцы «Челси» объяснили назначение Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард снова стал главным тренером «Челси» - молодой специалист принял команду на остаток сезона 2022/2023, о чём было объявлено в четверг.

Совладельцы «Челси» Тодд Бёли и Бехдад Эгбали сделали заявление по поводу назначения Лэмпарда.

«Мы рады снова приветствовать Фрэнка на «Стэмфорд Бридж». Фрэнк – член Зала славы АПЛ и легенда этого клуба. Продолжая тщательный и кропотливый процесс поиска постоянного тренера, мы хотим представить клубу и нашим фанатам чёткий и стабильный план на оставшуюся часть сезон. Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, чтобы привести нас к финишу», - говорится в заявлении.

Фрэнк Лэмпард ранее тренировал «Челси» с начала сезона 2019/2020 до конца января 2021 года. В 84 матчах под его руководством команда одержала 44 победы при 15 ничьих и 25 поражениях.