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Лэмпард вернулся в «Челси» на роль временного тренера официально

06 Апреля 2023 • 15:27 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
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08.04 17:00

Лондонский «Челси» официально объявил о возвращении Фрэнка Лэмпарда на роль главного тренера команды. Англичанин подписал с «синими» контракт до конца нынешнего сезона. В его тренерский штаб войдёт ещё один легендарный в прошлом игрок «Челси» – Эшли Коул.

Напомним, Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории «Челси». С июля 2019 по январь 2021 года Фрэнк занимал пост главного тренера команды. Его лучшими достижениями стали выход в финал Кубка Англии и финиш в топ-4 в условиях трансферного бана.

Лэмпард стал третьим тренером «Челси» в этом сезоне. Ранее клуб уволил Томаса Тухеля и Грэма Поттера. В конце кампании Фрэнк, скорее всего, покинет команду, а на его место придёт новый наставник на долгосрочную перспективу. Среди фаворитов – Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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