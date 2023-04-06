Лондонский «Челси» официально объявил о возвращении Фрэнка Лэмпарда на роль главного тренера команды. Англичанин подписал с «синими» контракт до конца нынешнего сезона. В его тренерский штаб войдёт ещё один легендарный в прошлом игрок «Челси» – Эшли Коул.

Напомним, Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории «Челси». С июля 2019 по январь 2021 года Фрэнк занимал пост главного тренера команды. Его лучшими достижениями стали выход в финал Кубка Англии и финиш в топ-4 в условиях трансферного бана.

Лэмпард стал третьим тренером «Челси» в этом сезоне. Ранее клуб уволил Томаса Тухеля и Грэма Поттера. В конце кампании Фрэнк, скорее всего, покинет команду, а на его место придёт новый наставник на долгосрочную перспективу. Среди фаворитов – Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике.