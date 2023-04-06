Луис Энрике хочет пригласить в «Челси» игрока «Барселоны»

Ожидается, что в ближайшее время Луис Энрике станет главным тренером «Челси». Как сообщает TodoFichajes со ссылкой на Mail, испанский специалист хочет пригласить в лондонский клуб полузащитника «Барселоны» Гави.

Отмечается, что поспособствовать трансферу Гави в «Челси» может агент Иван де ла Пенья. Он работает и с Гави, и с Луисом Энрике.

При этом на сегодняшний день Гави вовлечён в проект «Барселоны». Пока непонятно, захочет ли 18-летний футболист покидать родной клуб.

Добавим, что Гави оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 90 миллионов евро.