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Луис Энрике хочет пригласить в «Челси» игрока «Барселоны»

06 Апреля 2023 • 14:42 Комментировать

Ожидается, что в ближайшее время Луис Энрике станет главным тренером «Челси». Как сообщает TodoFichajes со ссылкой на Mail, испанский специалист хочет пригласить в лондонский клуб полузащитника «Барселоны» Гави.

Отмечается, что поспособствовать трансферу Гави в «Челси» может агент Иван де ла Пенья. Он работает и с Гави, и с Луисом Энрике.

При этом на сегодняшний день Гави вовлечён в проект «Барселоны». Пока непонятно, захочет ли 18-летний футболист покидать родной клуб.

Добавим, что Гави оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Луис Энрике Гави трансферы футбола - лето 2023
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