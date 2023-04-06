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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Энцо Фернандес: «АПЛ – очень сложный чемпионат, но я адаптируюсь шаг за шагом»

06 Апреля 2023 • 13:40 Комментировать
Вулверхэмптон
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Челси
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08.04 17:00

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, как проходит его адаптация к новому чемпионату. Напомним, 22-летний аргентинец отметился двумя голевыми передачами в Английской премьер-лиге после своего перехода из лиссабонской «Бенфики» в конце января.

«АПЛ – очень сложный чемпионат. Я приехал из Примейры, где команды привыкли больше играть с мячом. В Англии более высокий темп и много физической борьбы. Я адаптируюсь шаг за шагом, пользуясь поддержкой партнёров и тренерского штаба», – заявил Фернандес в интервью официальному сайту «Челси».

«Пенсионеры» зимой заплатили за Фернандеса 121 миллион евро, сделав игрока самым дорогим трансфером в истории АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Фернандес
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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