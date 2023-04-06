У «Барселоны» есть два запасных варианта на позицию правого защитника, если трансфер Фойта сорвётся

Каталонская «Барселона» грядущим летом всерьёз намерена приобрести нового правого защитника на замену Эктору Бельерину, который с большой долей вероятности покинет клуб на правах свободного агента.

По информации от издания AS, руководство «сине-гранатовых» определило своей главной целью Хуана Фойта из «Вильярреала», но если трансфер аргентинца сорвётся, у команды будет два запасных варианта: Бенжамен Павар из мюнхенской «Баварии» и Диогу Далот из «Манчестер Юнайтед». У обоих игроков заканчиваются контракты в конце следующего сезона.

Сделки будет сложно осуществить из-за финансовых проблем, но «Барселона» будет стараться найти решение.