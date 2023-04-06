«Челси» на этой неделе связывался с Моуринью и Нуну Эшпириту Санту

Лондонский «Челси» на этой неделе контактировал ещё с двумя тренерами, чтобы обсудить возможное назначение на должность постоянного наставника клуба. «Синие» связывались с тренером «Ромы» Жозе Моуринью и бывшим наставником «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, который ныне находится без работы. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Ещё неизвестно, как прошли переговоры с этими кандидатами, но в данный момент главными фаворитами на вакантную должность постоянного тренера являются Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике.

Напомним, Моуринью возглавлял «Челси» с 2004 по 2007-й, а также с 2013 по 2015-й год. Португалец выиграл три чемпионских титула, три Кубка лиги, а также Кубок Англии во главе «синих».