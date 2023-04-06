Амаду Онана летом будет стоить свыше 60 миллионов евро

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана будет доступен на трансферном рынке ближайшим летом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист будет стоить свыше 60 миллионов евро.

Напомним, Онана перешёл в «Эвертон» лишь прошлым летом из французского «Лилля». В январе опорного хавбека пытались приобрести некоторые топ-клубы, включая лондонский «Челси». Тем не менее, «Эвертон» отказался продавать одного из своих главных талантов.

21-летний Онана отметился голом и результативной передачей в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. «Эвертон» прошлым летом заплатил за игрока 35 миллионов евро.