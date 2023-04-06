«Челси» не намерен приглашать Конте

Лондонский «Челси» не рассматривает вероятность возвращения Антонио Конте на пост главного тренера. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «синие» не связывались с итальянским специалистом для обсуждения условий сотрудничества.

Напомним, Конте в данный момент находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма». Причиной потери работы стала скандальная пресс-конференция после матча с «Саутгемптоном», где Антонио раскритиковал руководство и футболистов «Тоттенхэма».

Конте уже работал в «Челси» с 2016 по 2018 год и выиграл для команды Английскую премьер-лигу и Кубок Англии. Тем не менее, итальянец затем рассорился с предыдущим руководством «синих» и покинул «синих».