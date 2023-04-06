Терри может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри может вернуться в команду на должность помощника тренера. Англичанин может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, который вскоре должен быть объявлен временным наставником до конца сезона.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Терри с радостью вошёл бы в тренерский штаб Лэмпарда. Отмечается, что в команде Фрэнка будет другой бывший игрок «Челси» – левый защитник Эшли Коул, выступавший за команду с 2006 по 2014 год.

Напомним, «Челси» зовёт Лэмпарда лишь на краткосрочную основу. Постоянным тренером «синих» могут стать Юлиан Нагельсманн или Луис Энрике.