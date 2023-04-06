Лэмпард сегодня проведёт первую тренировку после возвращения в «Челси»

Фрэнк Лэмпард сегодня должен официально вернуться на пост главного тренера «Челси». Как и сообщалось ранее, англичанин подпишет контракт до конца сезона и будет исполнять обязанности временного наставника.

По информации от журналиста Мэтта Лоу, сегодня Лэмпард должен провести первый матч во главе «пенсионеров» после своего возвращения. Фрэнк ранее присутствовал на последнем матче «синих» против «Ливерпуля» на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, Лэмпард уже возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год. Англичанин выводил «синих» в финал Кубка Англии, а также финишировал с командой в топ-4 при условиях трансферного бана.