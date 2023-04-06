«Челси» вышел на контакт с представителями Мамардашвили

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили в скором времени может перебраться в топ-клуб из Английской премьер-лиги. Грузин попал на радары лондонского «Челси», о чём сообщает журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

По сведениям источника, руководство «Челси» встретилось с представителями голкипера. В данный момент у «синих» наибольшие шансы на то, чтобы заключить сделку по трансферу 22-летнего Мамардашвили.

Георгий проводит уже второй сезон за «Валенсию» в чемпионате Испании. На счету футболиста 27 матчей в Ла Лиге в нынешней кампании, в 5 из которых голкипер сумел сохранить свои ворота сухими.