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Рэшфорд повторил рекорд «Манчестер Юнайтед» в эпоху пост-Фергюсона

06 Апреля 2023 • 09:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Брентфорд
окончен

В отложенном матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Брентфорд», забив тому мяч усилиями Маркуса Рэшфорда. Это случилось еще в середине первого тайма.

Как выяснилось, этот гол для Рэшфорда был уже двадцать восьмым в текущем сезоне, если учитывать все турниры, в которых участвует клуб. Это  повторение рекорда клуба в эпоху после Алекса Фергюсона - то есть за последние десять лет.

Пока что Маркус Рэшфорд делит сей рекорд со Златаном Ибрагимовичем образца сезона 2016/2017, а также с португальцем Бруну Фернандешом в сезоне 2020/2021. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд
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