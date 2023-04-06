Рэшфорд повторил рекорд «Манчестер Юнайтед» в эпоху пост-Фергюсона

В отложенном матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Брентфорд», забив тому мяч усилиями Маркуса Рэшфорда. Это случилось еще в середине первого тайма.

Как выяснилось, этот гол для Рэшфорда был уже двадцать восьмым в текущем сезоне, если учитывать все турниры, в которых участвует клуб. Это повторение рекорда клуба в эпоху после Алекса Фергюсона - то есть за последние десять лет.

Пока что Маркус Рэшфорд делит сей рекорд со Златаном Ибрагимовичем образца сезона 2016/2017, а также с португальцем Бруну Фернандешом в сезоне 2020/2021.