Помимо «Арсенала», на Тилеманса претендуют ещё два клуба - среди них и «Барселона»

Мы уже сообщали о предметном интересе лондонского «Арсенала» к Юри Тилемансу, который проводит, судя по всему, свой последний сезон за «Лестер». «Канониры» уже инициировали переговоры, однако, как оказалось, на услуги Тилеманса есть и другие претенденты.

Причем среди них, как сообщает Football Insider, и каталонская «Барселона» - клуб, приглашение из которого всегда имеет свою особую ауру, так как поиграть там в своей карьере мечтает едва ли не каждый профессиональный футболист.

Еще один претендент на услуги Тилеманса, считает источник - это «Ньюкасл». Последим за развитием ситуации.