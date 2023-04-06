Хаби Алонсо - ещё один претендент на роль наставника «Челси»

Лондонский «Челси» расстался с Грэмом Поттером и руководство клуба, который все еще выступает и в Лиге чемпионов, срочно нуждается в решениях. Соответственно, идет активная работа и пресса называет все новых и новых претендентов на вакантную должность.

В частности, The Guardian считает, что наставником клуба может стать испанец Хаби Алонсо, в прошлом выступавший в Англии за «Ливерпуль». В настоящий момент у испанского специалиста есть работа, он тренирует немецкий «Байер» из Леверкузена, но наверняка хотел бы попробовать себя в куда более престижном английском чемпионате.