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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хюттер также претендует на роль наставника «Лестера»

06 Апреля 2023 • 08:22 Комментировать

Английский «Лестер» находится в активном поиске нового наставника после расставания с Бренданом Роджерсом, проработавшим у руля клуба целых четыре года. Одним из вариантом является австрийский специалист Адольф Хюттер, об этом сообщает Daily Mail.

Хюттер уже почти год остается без работы - менхенгладбахская «Боруссия» уволила его 14 мая прошлого года. До этого он достиг успеха с франкфуртским «Айнтрахтом», добравшись до полуфинала Лиги Европы, а также тренировал в Австрии, в том числе и «Ред Булл Зальцбург». «Лестер» занимает предпоследнее, девятнадцатое место в английском чемпионате.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Ади Хюттер
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