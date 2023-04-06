Хюттер также претендует на роль наставника «Лестера»

Английский «Лестер» находится в активном поиске нового наставника после расставания с Бренданом Роджерсом, проработавшим у руля клуба целых четыре года. Одним из вариантом является австрийский специалист Адольф Хюттер, об этом сообщает Daily Mail.

Хюттер уже почти год остается без работы - менхенгладбахская «Боруссия» уволила его 14 мая прошлого года. До этого он достиг успеха с франкфуртским «Айнтрахтом», добравшись до полуфинала Лиги Европы, а также тренировал в Австрии, в том числе и «Ред Булл Зальцбург». «Лестер» занимает предпоследнее, девятнадцатое место в английском чемпионате.