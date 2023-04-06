«Лестер» - фаворит на услуги Мамардашвили

Голкипер «Валенсии» и грузинской сборной Георгий Мамардашвили намерен покинуть Испанию - у него есть предложения из Англии, в частности, от «Лестера». Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, однако он не уточняет финансовые аспекты гипотетической сделки.

Следует заметить, что привлекательность «Лестера» летом может упасть, многое будет зависеть от того, сохранит ли команда свое место в высшей лиге английского футбола. Пока это не так ясно - клуб на предпоследнем месте, хотя борьба в подвале очень плотна.

Мамардашвили выступает за «Валенсию» с прошлого года.